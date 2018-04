Diebe verhaftet: Polizei sucht nun weitere Opfer

Nach dem konkreten Tipp hielten Beamte der Polizeiinspektionen Laa an der Thaya und Staatz die beiden Männer aus Tschechien gegen 23.55 Uhr in Stronsdorf an. In den Taschen der Kriminaltouristen entdeckten die erfahrenen Ermittler eine Börse mit Führerschein, Personalausweis, Bargeld und Bankomatkarte. „Die beiden hatten zuvor einen offenen Pkw in einer versperrten Garage geplündert“, heißt es.