In diesen Fällen sagen wir Danke!

Defekte Kaffeemaschine

Eine Kaffeemaschine hatte Elisabeth S. vor ein paar Wochen bei einer Elektro-Handelskette erstanden. Leider war das Gerät bald defekt. „Die Kaffeemaschine ist offenbar undicht und verliert Wasser. Am liebsten würde ich sie zurückgeben“, so die Burgenländerin. Die Ombudsfrau hat sich an Media Markt gewandt und eine erfreuliche Nachricht erhalten: Die Kaffeemaschine wird in Kulanz zurückgenommen und der Kaufpreis erstattet.