Neun Russen erhalten von IAAF Startrecht zurück!

Neun weitere russische Leichtathleten dürfen als neutrale Athleten an internationalen Wettkämpfen und damit auch an den Europameisterschaften im August in Berlin teilnehmen. Wie der Weltverband IAAF am Donnerstag mitteilte, wurde damit insgesamt 30 Athleten aus Russland das Startrecht für dieses Jahr genehmigt. 30 Sportlern wurde es verweigert.