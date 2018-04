Weitblick lohnt sich immer

Raschhofer hat in den letzten 25 Jahren, getrieben von Leidenschaft und Weitblick 21 Betriebe (Raschhofers, My Indigo und Barefoot Coffee, Escobar und Glorious Bastards) eröffnet! Außerdem bietet er in seiner hauseigenen „Soulkitchen Academy“ seinen rund 400 Mitarbeitern ein einzigartiges Förderungs- und Ausbildungssystem. „Nach unserem letzten ,Baby’ in Linz, haben wir uns eigentlich vorgenommen einmal durchzuschnaufen. Allerdings macht uns das entwickeln von Projekten soviel Spass, dass wir schon wieder in den Startlöchern scharren!“