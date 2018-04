VW-Chef vor Abgang - Österreicher als Nachfolger?

Volkswagen steht offenbar vor einem Chefwechsel: Insidern zufolge soll VW-Markenchef Herbert Diess, ein Bayer mit österreichischem Pass, den bisherigen Vorstandschef Matthias Müller beerben, der den weltgrößten Autokonzern seit Bekanntwerden des Dieselskandals vor dreieinhalb Jahren führt. Bestätigen wollten das die Verantwortlichen am Dienstag nicht, sie kündigten aber eine „Weiterentwicklung der Führungsstruktur“ an, die auch zu Veränderungen an der Konzernspitze führen könne.