Erstes Autohaus kauft keine Diesel-Pkw mehr

Christopher H. aus Baunatal hatte laut „Bild“ via Internet bei einem VW- und Seat-Autohaus in Ingolstadt wegen einer Finanzierung des Neuwagens samt Inzahlungnahme des alten Pkw angefragt. Doch der Händler zeigte dem 35-Jährigen, was die Rücknahme des Gebrauchtwagens betrifft, die kalte Schulter. „Aufgrund der aktuellen Dieselthematik in Deutschland sind wir nicht sonderlich an einem Ankauf interessiert“ – ausschließlich eine Finanzierung des neuen Benziners wäre möglich, hieß es im Antwortschreiben an den Familienvater. „Ich war richtig sauer und habe geantwortet, dass es so sicherlich nicht zum Geschäft kommt“, wird der Mann in der „Bild“ zitiert.