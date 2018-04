Wiesberger vor Masters-Finalrunde 15. - Reed führt

Österreichs Golf-Star Bernd Wiesberger ist am Sonntag mit einer guten Chance auf sein bisher bestes Masters-Ergebnis in die Schlussrunde des Majors gegangen. Mit einer Par-Runde von 72 Schlägen fiel der 32-Jährige am Samstag nur um einen Platz auf Rang 15 zurück, sein bisher bestes Abschneiden war bei seinem Debüt 2015 Rang 22. In Führung liegt weiter der US-Amerikaner Patrick Reed.