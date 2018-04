Österreich unterliegt in Siofok Brasilien 27:29!

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat am Samstag bei einem Dreinationen-Turnier in Siofok in Ungarn gegen Brasilien 27:29 (13:16) verloren. Es war die erste Niederlage gegen die Südamerikaner, nachdem es 1958 und bei der WM 2011 ÖHB-Erfolge gegeben hatte. Österreichs Teamchef Patrekur Johannesson testete wie beim 22:33 (11:14) am Freitag gegen Ungarn einige Varianten und Spieler.