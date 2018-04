Rapid zittert 2:1 gegen St. Pölten über die Zeit!

In der 70. Minute ließ Schaub einen weiteren Sitzer aus, als er aus wenigen Metern in Riegler seinen Meister fand. Rapid begann zu wackeln: Erstmals wirklich gefährlich wurde es für die Grün-Weißen bei einem Weitschuss von Daniel Schütz in der 74. Minute knapp neben das Tor. In der 75. Minute schloss der eingewechselte Vucenovic einen Konter mit einem Schuss ins lange Eck ab, und auf einmal hatte der Letzte das Ruder in der Hand. Vucenovic scheiterte aus spitzem Winkel an Richard Strebinger (79.). Beim darauffolgenden Corner erwischte der Rapid-Schlussmann den Ball nicht, doch Diallo köpfelte neben das leere Tor. In der 86. Minute war Strebinger bei einem Freistoß von Martin Rasner zur Stelle.