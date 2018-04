Künstler zeichnet essbare Bilder und verkocht sie

In Museen findet man Kunstwerke oft hinter Glasvitrinen oder an der Wand flankiert von Aufpassern. Doch Eduardo Navarros Zeichnungen dürfen Besucher einer Ausstellung in New York nicht nur anfassen, sie dürfen diese auch essen. Der argentinische Künstler zeichnet nämlich mit speziellen Stiften, deren Tinte essbar ist, auf dünnem Reispapier und bestückt die Arbeiten teils noch mit Kräutern, Rosinen und Zimtstangen. Während der Austellung „Into Ourselves“ („In uns selbst hinein“) landen die Werke nach und nach in einer Gemüsesuppe und werden verkocht. Interessierte Besucher dürfen anschließend die Arbeiten mit all ihren Sinnen spüren.