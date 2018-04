Salary Cap, Spannung, Motor: Warten auf neue Pläne

Am Freitag soll in Bahrain der Vorhang gelüftet werden. Bei einer Sitzung aller Teams mit dem Formel-1-Management und dem Automobil-Weltverband (FIA) wollen die beiden Organisationen wesentliche Eckpunkte ihrer Pläne für das Reglement nach 2020 enthüllen. Im Vorfeld kursieren Schlagworte wie Salary Cap, mehr Spannung und Motor-Redimensionierung, was erdrutschartige Umwälzungen bedeuten würde.