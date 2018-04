Klimawandel macht aus Pflanzen Gipfelstürmer

In allen neun untersuchten europäischen Regionen (auf Spitzbergen, in Skandinavien, Schottland, der Hohen Tatra, den Karpaten, den Alpen und den Pyrenäen) kommt es zu einer immer stärkeren Zunahme der Artenzahlen, berichten die Ökologen im Fachjournal „Nature“. Durch die Klimaerwärmung erreichen fünfmal so viele Arten tieferer Lagen die Gipfel als vor 50 Jahren, so die Forscher.