84.000 Steirer unterschrieben für Rauchverbot

Tendenziell war der Zulauf in den Städten bzw. in deren Umland größer als in abgelegeneren Regionen. In Relation zur Einwohnerzahl führt mit Hohentauern jedoch die kleinste Kommune der Steiermark (16,2 Prozent der Wahlberechtigten!), es folgen Stattegg (14,6 Prozent) und Hausmannstätten (13,8 Prozent). Bemerkenswert ist, dass in manchen Fällen vergleichbare Nachbarkommunen unterschiedliche Ergebnisse erzielten. So unterzeichneten 10,6 Prozent der Wahlberechtigten in der Stadt Bruck das „Don’t smoke“-Volksbegehen, in Kapfenberg waren es bisher hingegen nur 7,0 Prozent.