Grabner und Devils dürften das Play-off erreichen

Während New Jersey noch drei Spiele ausstehend hat, sind es bei den Panthers noch fünf. Grabner gelang beim knappen Erfolg gegen die Canadiens, dem achten in den jüngsten elf Spielen, in 13 Minuten Einsatzzeit kein Torschuss. Den Siegestreffer erzielte vier Minuten vor Schluss Taylor Hall in Unterzahl.