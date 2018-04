„Innere Ente“: Was wir von Donald lernen können

An der Grenze zwischen echter Lebenshilfe und Parodie

Das Buch bewege sich „genau auf der Grenze zwischen echter Lebenshilfe und Parodie des Lifecoaching-Trends“. Die „ultimative Universallösung“ mache sich dabei über den weit verbreiteten Wunsch, es muss für jedes Problem die eine Lösung geben, lustig, so Eisert. „Außerdem erwecken Bezeichnungen, die nicht so leicht auszusprechen sind, den Eindruck, es geht um etwas sehr Intelligentes.“ Fazit: Jeder Mensch kann sich in dieser Ente wiederfinden oder sich an seinem Einfallsreichtum, seinen Emotionsausbrüchen und seinem - trotz aller Rückschläge - schlussendlich nie versiegendem Lebenswillen orientieren. Oder um es mit einem Leitspruch zu sagen: „Sei stolz auf das, was du kannst, und falls du nicht kannst, sei dennoch stolz! Das können nämlich die wenigsten!“