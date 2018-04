Das plant die Regierung für die nächsten 100 Tage

Der mit einer überraschenden Nachforderung zum Budget von Justizminister Josef Moser (ÖVP) verursachte erste Zwist in der türkis-blauen Regierung passt so gar nicht in den auf Perfektion getrimmten Koalitionsauftritt. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat daher vor dem Osterwochenende die Zügel wieder fester angezogen und präsentierte seine Vorhaben für die nächsten 100 Tage im Amt.