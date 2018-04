Deutsche Bahn: Langes Warten auf Entschädigung

Obwohl er gerne Bahn fährt, war die Heimreise von seinem Schottland-Urlaub für Günther S. eine Qual. Er kam mit dem Eurostar von England pünktlich in Brüssel an. Doch der ICE von der belgischen Hauptstadt ins deutsche Frankfurt war ausgefallen, weshalb der Niederösterreicher den späteren Anschlusszug nach Österreich versäumte. Die Folge: Der Leser musste einen Umweg nehmen, kam erst mit neun Stunden Verspätung zu Hause an. Weil sein Antrag auf Entschädigung von der Deutschen Bahn zwei Monate ohne Antwort blieb, wandte sich Herr S. an die „Krone“.