Kontrolleur machte Fehler: Strafe für Leser

Franz R. hatte sein Auto in einer Kurzparkzone in St. Pölten abgestellt und über sein Handy ein Ticket gelöst - mit allen benötigten Daten. Er kam auch innerhalb des erlaubten Zeitrahmens wieder zurück - doch obwohl er alles korrekt erledigt hatte, fand er ein Strafmandat auf seinem Pkw vor. Natürlich wollte Herr R. wissen, was da schiefgelaufen sei, und fragte nach. Doch er wurde mit seiner Anfrage im Kreis geschickt, teilte er der Ombudsfrau verärgert mit. Letztlich zahlte er doppelt: „Die Parkgebühr wurde abgebucht, die Strafe habe ich ebenfalls bereits überwiesen.“