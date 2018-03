Beliebt und sympathisch: Kurz überstrahlt alle

„Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist“ – dieser Satz aus dem Mund eines FPÖ-Politikers hatte es in den vergangenen Monaten in sich. Viele Österreicher fragten sich, was auf sie zukommt. Und jetzt muss sich ausgerechnet ein anderer FPÖ-Politiker wundern, was doch unmöglich ist. Trotz seines Amtes als Vizekanzler, der mit seinen Aussagen im Vergleich zu früher jetzt praktisch windelweich ist, kann Heinz-Christian Strache bei der Sympathie nicht punkten.