Großrazzia in illegalen Kärntner Automaten-Casinos

Und das versuchen sie natürlich mit immer hinterlistigeren Mitteln zu verteidigen: Türklingeln und Inventar werden gegen die Kontrolleure unter Strom gesetzt. Bei Einsätzen in der Steiermark wurde Reizgas entdeckt. Mit Kameras mit Gesichtserkennung und Spezialschlössern sollen die Beamten ausgesperrt werden. Auch bei der Razzia am Dienstag mussten in Klagenfurt Türen aufgebrochen werden – einige der Casino-Betreiber ergriffen die Flucht. „Das illegale Glücksspiel hat bei uns eine neue Dimension erreicht“, sagt Rigobert Rainer, Chef der Finanzpolizei in Kärnten und der Steiermark.