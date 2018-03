Warum man auf Reisen gut versichert sein sollte

Ob Städtetrip, Urlaub in der Ferne oder ein Aufenthalt in der Heimat – die Österreicher geben für Reisen viel Geld aus. Doch wenn es um Reiseversicherungen geht, wird oft am falschen Platz gespart. Angebote und Bedingungen sind häufig aber auch schwer zu überblicken. Die Ombudsfrau hat Tipps zu diesem Thema!