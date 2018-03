Tunesier soll nach Linzer Doppelmord in Anstalt

IS-Verherrlichung

Nach dem Mord versuchte der seit 1989 in Österreich lebende 55-Jährige die Wohnung noch anzuzünden, anschließend stellte er sich bei der Linzer Polizei.

Bei der Auswertung seiner Computer wurde festgestellt, dass der Verdächtige zahlreiche Postings in sozialen Medien verfasst hatte, in denen er die Ideologie des IS verherrlichte, Terroranschläge guthieß, Durchhalteparolen an IS-Kämpfer ausgab und dem IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi die Treue schwor.