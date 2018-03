Vorchdorf stemmt millionenschwere Projekte

Bildungscampus und Lehre mit Matura

Ein Projekt, bis zu dessen Umsetzung es noch mindestens ein Jahr dauert, ist der Bildungscampus um zehn Millionen Euro: Volksschule, Neue Mittelschule, Poly und Landesmusikschule erhalten durch einen Teilabriss samt Neubau in der Mitte der Schulen ein neues „Herzstück“ für alle Schultypen. Den internationalen Architektenwettbewerb konnten das Büro Steinkellner & Partner (Perg) gemeinsam mit einer Einreichung des Wiener Architekten Georg Pamperl für sich entscheiden. Ein Teil des Altbestands soll abgerissen werden, sodass in der Mitte ein neuer Bereich („Das Herzstück“ der Schule) mit Café, Bibliothek und Verweilmöglichkeiten als verbindendes Element entstehen kann. Alle Einreichungen sowie das Siegerprojekt des Wettbewerbs sind übrigens auch im Rahmen des Kirtags am Ostermontag in der Kitzmantelfabrik ausgestellt.