Thalgau peilt den Durchmarsch an

Nach dem schon historischen Aufstieg in die fünfte Leistungsstufe des heimischen Fussballs bleibt Thalgau weiter voll am Drücker. Der erste Verfolger Leader Adnet fertigte Nachzügler Oberndorf auswärts mit 2:0 ab und spekuliert schön langsam mit dem größten erfolg der Klubgeschichte: Dem Sprung in die Salzburger Liga. Der wäre auch für Winterkönig Adnet neu, der unter Landesliga-Spezialist Eidke Wintersteller dessen „Ex“ Grödig 1b die erste Heimschlappe der laufenden Saison zufügte.