Rechen-Panne kostete Mercedes Sieg in Melbourne

Er sprach damit an, dass beim Virtuellen Safety Car in der Boxenein- und -ausfahrt eine höhere Geschwindigkeit erlaubt ist als auf der Strecke, wo die Fahrer gewisse Sektorzeiten nicht unterschreiten dürfen, die ihnen auf vom Bordcomputer angezeigt werden. „Da der eine an einer ganz anderen Stelle ist als der andere, verändert sich dieser Abstand plötzlich“, meinte Wolff. „Also es ist echt höhere Gewalt. Es war kein Rechenfehler“, nahm er das Programm in Schutz, das seit fünf Jahren in Verwendung sei.