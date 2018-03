Drogen-Streit endet mit Rauferei unter Teenagern

Rauferei unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Wiener Leopoldstadt: Offenbar war die Situation nach einem Streit um Drogen am Praterstern eskaliert. Bei der Prügelei am Samstagnachmittag wurde ein Bursche verletzt, zwei weitere wurden festgenommen. Insgesamt vier Teenager im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wurden angezeigt, ein junger Mann flüchtete.