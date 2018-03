Massenkundgebungen für schärfere US-Waffengesetze

In den USA sind am Samstag Hunderttausende Menschen für schärfere Waffengesetze auf die Straße gegangen. An der Demonstration unter dem Motto „March For Our Lives“ („Marsch für unsere Leben“) nahmen auch Tausende Kinder und Jugendliche teil. „Wir sagen, es ist genug! Wir werden die Welt ändern“, sagte einer der Schüler. Den Organisatoren zufolge waren mehr als 800 Demonstrationen in den Vereinigten Staaten und weltweit geplant.