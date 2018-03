Swans Gmunden ziehen souverän ins Cup-Finale ein

Die Gastgeber haben den ersten Schritt zum erhofften ersten Cup-Titel seit 2014 gemacht. Die Swans Gmunden fertigten am Samstag im Final Four vor eigenem Publikum die Flyers Wels klar mit 98:70 (53:35) ab. Die Gmundener stehen damit zum insgesamt achten Mal im Finale, der Gegner wurde am Abend zwischen Titelverteidiger Bulls Kapfenberg und Fürstenfeld Panthers ermittelt.