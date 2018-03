Vergifteter Ex-Agent bat Putin um Begnadigung

Der vergiftete russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal soll den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Brief um eine Begnadigung gebeten haben. Das sagte Skripals ehemaliger Schulfreund Wladimir Timoschkow dem britischen Sender BBC in einem Interview, das am Samstag veröffentlicht wurde. „Er schrieb Putin an und bat um ein vollständiges Pardon und die Erlaubnis, Russland besuchen zu dürfen“, so Timoschkow.