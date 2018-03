23 britische Diplomaten müssen Russland verlassen

Spur des Nervengifts führt nach Russland

Großbritannien macht Russland für den versuchten Mordanschlag auf Skripals und dessen Tochter verantwortlich. Russland hat jegliche Verwicklung in die Affäre zurückgewiesen. Den beiden wurde das Nervengift Nowitschok verabreicht, das in den 1970er-Jahren in der Sowjetunion entwickelt und anschließend von Russland weiter erforscht worden sein soll. Russland bestreitet die Herstellung des Nervengifts. Skripal und seine Tochter befinden sich in einem kritischen Zustand.