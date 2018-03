„Ring-Kampf“ um die Olympischen Winterspiele 2026

Politik ist zurückhaltend

Denn die gibt sich noch zurückhaltend: Erst wenn alle Zahlen, Daten und Fakten auf dem Tisch sind, will sie grünes (oder rotes) Licht geben. In einem Brief an ÖOC-Präsident Karl Stoss bekannten sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und sein Vize Michael Schickhofer zwar unter Vorbehalten zu einer Bewerbung, „aber die Faktenlage ist noch dünn“.