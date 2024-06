Nach Verletzung tendiert Schwarz zur Speed-Pause

Marco glaubt an das Finale

Zuversichtlich ist der Kombinations-Weltmeister von 2021 mit Blick auf die anstehende Fußball-EM in Deutschland. „Wir kommen ins Finale“, tönt Marco. „Wir haben eine gute Mannschaft und sind immer für Überraschungen gut.“ Und „Blacky“ muss es ja wissen, war er doch gemeinsam mit ÖFB-Star David Alaba in der Reha. Die beiden stehen auch weiterhin in Kontakt. „Wir tauschen uns nach wie vor aus. Es war eine tolle Erfahrung, da hat sich was Cooles entwickelt.“ Ob er dabei Alaba den einen oder anderen Tipp für die Euro gab? „Ich glaube nicht, dass er Ratschläge von einem Ahnungslosen braucht“, lacht Schwarz, der in den letzten beiden Jahren aber immerhin Stammgast beim ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt war und dort den Ehren-Ankick durchgeführt hat.