Rad-Training endet für Biathlet auf dem OP-Tisch

Schulter lange nicht voll belastbar

Der Biathlet, der es im Weltcup zweimal aufs Podest schaffte, kann in zwei Wochen wieder mit leichtem Training beginnen, bis die Schulter wieder voll belastbar ist, wird es aber noch Monate dauern. Für Hartweg ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, schließlich steigen im Februar die Weltmeisterschaften in seiner Heimat in Lenzerheide. Der Schweizer wird also verspätet voll in die Vorbereitung auf die kommende Saison einsteigen können.