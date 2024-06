Was die ÖSV-Präsidentin über den Verbund-Boss sagt

„Find‘s großartig“

Stadlober kann indes derzeit wenig an Urlaub denken, nächste Woche steht am Freitag in Feldkirch die Länderkonferenz an. „Ich stelle mich der Wiederwahl, es schaut sehr positiv aus, dass ich dem ÖSV drei weitere Jahre vorstehen darf.“ Neu an ihrer Seite: Wie berichtet steht Verbund-Boss Michael Strugl als neuer „Vize“ zur Wahl. „Ich find’s großartig, er ist ein Top-Manager aus der Wirtschaft. Wir brauchen weiter gute Partner und wenn er ein Türöffner ist, wäre das super“, so Stadlober.