„Gewaltbereitschaft, die wir früher nicht kannten“

Pürstl seit zehn Jahren Polizeipräsident

Pürstl ist seit 2008 Wiener Polizeipräsident und bekam es gleich bei seinem Amtsantritt mit einer internen Neuordnung und einer Großaufgabe - der Fußball-EM 2008 inklusive Finale in Wien - zu tun. Rückblickend meinte er: „Wir haben das Gott sei Dank hervorragend zu Ende gebracht.“ In den Jahren danach wurden weitere Mammut-Projekte in Angriff genommen: den Karlsplatz drogenfrei zu machen und den Straßenstrich aus dem 2., 14. und 15. Bezirk zu verbannen. Beides gelang, „dank konsequenter Arbeit gibt es kaum noch Beschwerden aus der Bevölkerung“, so Pürstl.