So gefährlich ist der Wiener Praterstern!

Kriminelle, Dealer, Obdachlose: Die weitläufig überdachten Areale samt gratis WLAN am Wiener Praterstern sind wie geschaffen als Hotspot für Menschen am Rande der Gesellschaft. „Besonders in der Nacht ist das Risiko einer Attacke hoch“, lautete der Tenor bei einem „Krone“-Lokalaugenschein. Aus Wut über sein verpfuschtes Leben hatte ein Flüchtling aus Afghanistan eine Arztfamilie niedergestochen und am Praterstern seinen Dealer attackiert.