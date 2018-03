Starker Anstieg: 2017 mehr als 4700 Sexattacken

Wachsende Gewaltbereitschaft alarmierend

Gleichermaßen schockierend wie alarmierend ist jedoch die wachsende Gewaltbereitschaft der Sextäter. So belegen die erhobenen Zahlen, dass Tatverdächtige in den vergangenen drei Jahre verstärkt zu Waffen griffen, um ihre Opfer in Angst zu versetzen und letztlich gefügig zu machen.