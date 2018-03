Streik legt Amazon-Logistikzentrum in Spanien lahm

Amazon-Beschäftigte in Spanien sind erstmals in einen Streik getreten. Im Logistikzentrum in San Fernando de Henares nahe der Hauptstadt Madrid legten nach Gewerkschaftsangaben in der Nacht auf Mittwoch 98 Prozent der Beschäftigten die Arbeit nieder. Es gebe dort „so gut wie keine Aktivität“, sagte Ana Berceruelo von der Gewerkschaft CCOO. „Wir glauben nicht, dass Bestellungen angenommen werden.“