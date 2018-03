Toto Wolff: Kritisches Jahr für Liberty Media

Vor diesem Hintergrund „ist das Jahr 2018 sicher sehr wichtig für Liberty“, fasste Wolff zusammen. Ratschläge möchte er keine geben, weil das von außen immer einfach sei. Zudem merkte er an, dass Liberty Media in vielerlei Hinsicht enge Grenzen gesetzt seien. „Ich glaube, es gibt Dinge, die sie in den nächsten Jahren nicht beeinflussen können. Dazu gehört der sportliche Wettkampf. Die Performance der verschiedenen Teams ist so, wie sie ist.“