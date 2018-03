Salzburger „Bullen“ lassen den ÖFB zittern

Bis Freitagmittag schnüren die „hinterbliebenen“ Bullen um Kapitän Walke in Taxham die Arbeitsstiefel. Dann steht für die Nicht-Teamkicker – Dabbur kuriert in Israel seine Gehirnerschütterung aus, trägt nicht das Teamtrikot – bis Dienstag befohlene Entspannung am Plan. Immerhin rollt der wohl intensivste Saisonblock mit dem letzten Liga-Viertel, Pokal-Halbfinale (Mattersburg auswärts) sowie Europa League-Viertelfinale gegen Lazios Römer an. Oben im Video sehen Sie Salzburgs 5:0-Gala gegen die Austria!