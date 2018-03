Jetzt fix: BVT-Affäre wird Fall für U-Ausschuss

Es wird also einen U-Ausschuss zur BVT-Affäre geben: Am Dienstag wurden die Weichen dafür gestellt, wohl hauptsächlich die politische Verantwortung in der Geheimdienst-Causa in einem parlamentarischen U-Ausschuss zu klären. Staatsgeheimnisse - die Angelegenheiten des Verfassungsschutzes sind größtenteils vertraulich - werden dabei mit ziemlicher Sicherheit keine öffentlich gemacht werden. Ihr Verlangen auf Einsetzung eines U-Ausschusses wird die SPÖ noch in einer der Plenarsitzungen in dieser Woche einbringen - entweder am Mittwoch oder Donnerstag, sagte Kern.