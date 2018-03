Die Stars gehen jetzt unten „ohne“

Auf die Länge kommt‘s an

Wie bei jedem Look, bei dem viel Haut gezeigt wird, kommt es auch bei den Longblazer-Outfits auf das richtige Maß an. Der Blazer sollte mindestens eine Handbreit unter dem Po enden, sonst wirkt frau statt sexy und verführerisch schnell billig. Für extralange Beine sorgt zudem das richtige Schuhwerk. Am schönsten wirken Pumps und Sandaletten, die das Bein zusätzlich strecken. Die coole Variante zeigt etwa Nicole Scherzinger, die zum Longblazer Overknee-Stiefel aus dem gleichen Material trägt.