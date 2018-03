ATV plant neuen Programmplatz für Information

Der neue ATV-Chefredakteur Georg Grabner bringt zu seinem offiziellen Antritt einen zusätzlichen Info-Sendeplatz mit. Ab 29. April gibt es sonntags um 22.20 Uhr einen politischen Wochenrückblick mit „Schwerpunkt Politainment“, kündigt er an. Anlassbezogen sind in diesem Programmslot auch Spezial-Sendungen geplant, so etwa am kommenden Sonntag zum Thema 100 Tage Regierung.