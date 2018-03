OSZE: Putins Erdrutschsieg war „keine echte Wahl“

Abgesehen von der von Tidei angeführten Wahlbeobachtermission, der insgesamt 101 Vertreter der Parlamentarischen Versammlung der OSZE angehörten, waren 482 weitere Beobachter der in Warschau ansässigen OSZE-Teilorganisation OHDIR in Russland im Einsatz. In etwa zwei Monaten will die vom norwegischen Diplomaten Jan Petersen geleitete Mission, der Bürger von 44 Staaten angehörten, einen Endbericht zu ihren Beobachtungen in Russland veröffentlichen.