Ukraine will Auslandsrussen vom Wahlgang abhalten

Die Ukraine will Auslandsrussen am Sonntag von der Teilnahme an der russischen Präsidentenwahl abhalten. „Zugang zu den Einrichtungen werden ausschließlich Personen mit diplomatischem Status haben“, teilte das Innenministerium in Kiew am Freitag mit. Damit werde auf die Missachtung ukrainischer Forderungen reagiert, die Wahl auf der Krim abzusagen.