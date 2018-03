„Notlüge“ brachte Pensionist vor Gericht

Freunde werden der Südburgenländer und ein bekannter heimischer Mobilfunkanbieter wohl nicht mehr. Jahrelang hatte Heinz M. einen Tarif um 9,90 Euro im Monat. Vor etwas mehr als einem Jahr suchte er eine Filiale des Providers in Wiener Neustadt für einen Tarifwechsel auf. Fortan bezahlte M. zehn Euro mehr im Monat und erhielt zusätzlich zur Sim-Karte auch ein USB-Internmodem. In der Annahme, dass in diesem Paket auch die Nutzung im Ausland (Roaming) integriert sei, fuhr M. zur Kur nach Ungarn. Nach seiner Rückkehr beschwerte er sich wutentbrannt bei seinem Anbieter, denn die Telefonate aus dem Ausland waren eben nicht inkludiert. Das stand auch so in seinem Vertrag.