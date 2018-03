Lift außer Kontrolle: Noch ein Video aufgetaucht!

Die Szenen machen sprachlos, so mancher zweifelt im ersten Moment vielleicht sogar an deren Echtheit – doch sie haben sich am Freitag im georgischen Wintersportort Gudauri tatsächlich so abgespielt. Wie berichtet, war ein Sessellift der Vorarlberger Firma Doppelmayr plötzlich außer Kontrolle geraten und in Höllentempo rückwärts in Richtung Tal gerast. Die Ursache für den offensichtlichen Defekt mit schweren Folgen – mindestens elf Menschen wurden verletzt – ist immer noch unklar.