Sessellift fährt plötzlich rückwärts: 11 Verletzte

Jäh und überaus schmerzhaft hat für mehrere Wintersportler der Skitag im georgischen Gudauri geendet, als diese per Sessellift eigentlich in Richtung Berg fahren wollten. Denn plötzlich begann der Lift rückwärts zu fahren – und das in einem Höllentempo. Skifahrer und Snowboarder, die sich nicht mehr rechtzeitig mit einem Sprung in die Tiefe retten konnten, wurden in der Talstation wie Puppen durch die Luft geschleudert. Die Bilanz: elf Verletzte.