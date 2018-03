In Klaus wackelte bei Erdbeben das Schloss

In drei Kilometern Tiefe, also relativ nahe an der Oberfläche, ortete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik das Epizentrum des Bebens. Direkt unter dem Stausee Klaus. Besonders im nahen Schloss Klaus waren die Erdbewegungen stark zu spüren: „Viel stärker, als wenn in der Nähe im Bergwerk gesprengt wird.“ Verletzt wurde niemand. Das Steyrtal ist eine der erdbebenreichsten Gegenden Österreichs, meistens sind die Erschütterungen aber nicht allzu stark.