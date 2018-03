„133er-Award“ an Wiens Top-Polizisten verliehen

Glanzvoller Abend im Wiener Rathaus: Zum zehnten Mal wurden am Dienstagabend die besten Polizisten der Stadt geehrt. Trophäen gab es in 6 Kategorien. Den Publikumspreis Polizist des Jahres bestimmten die „Krone“-Leser per Online-Voting. Sieger: Bezirksinspektor Mario Magler aus Simmering.